元シブがき隊の布川敏和（60）が、7日放送のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。還暦を迎え、1人暮らしをしている現状を明かした。

布川は、91年にタレントつちやかおり（61）と結婚し、1男2女が誕生したが、2014年に離婚した。現在は、家族で住んだ自宅を売り、マンションで愛犬と1人暮らしをしているという。長男隼汰（33）長女桃花は芸能界、次女花音さん（25）はデザイナーの道に進んだことも紹介された。

売った自宅については「（離婚後）俺1人で住んでたのよ。だからもったいなくて、部屋が。2階が全部リビングで23畳あった。下はそれぞれの部屋があって。90％断捨離して、10％だけ、新しいマンションに持ってきた」と説明。長女桃花の住まいの近くに住んでいるという。

現在はタレントの仕事をセーブ。「収入源といっても、ギャラが高いものからやるとかそういうことで仕事を受けてなくて、仕事も半分ぐらい断っちゃっている」と明かした。

今は孫の遊ぶのが「俺の第2の人生」と喜ぶ。長女らの子育てを見ながら、つちやと別れた理由についても「子供の相手をしているお母さんは本当大変。元嫁のつちやさんが、3人やってくれてたってことに感謝が、自分もパパ業やっていた時にはそれが見えないんだよね。奥さんには当たり前になっていて、ありがたさが感じられなかった。そういうところだと思う、離婚の原因は」と言及。「細かいちょっとした気遣いができないんだよ。俺がダメだったところ」と反省した。

長男の隼汰も父と対談する形で出演。2人は、つちやが夫の不在時に家を出たことも話した。布川は「地方に何泊して、家に帰ったら、もういなかった。クリスマスイブの日ですよね」と振り返ると、「隼汰が偉いのは、ビール飲んでいる時に、ちゃんと付き合ってくれた。俺を1人ぼっちにはさせなかった」と長男に感謝。隼汰は「いてあげることしかできない」と前置きし「死ぬんじゃないかと（思った）」と心配したことを回想した。

隼汰は、両親が不仲だった時期の苦悩も告白。「何がつらいって、相談できなかったことかな、まわりに。そういう状況になったというのは知られたらニュースになるし、騒がれるから、誰が言っちゃうか分からないから、こういう状況になったと誰にも言えずにいた」と回想した。週刊誌報道が出たことによって「ああなったから、楽になった。みんなに相談できた」と説明した。

現在は良好な関係という。隼汰は「今まで見ている中では一番いい、今の形が。僕も心配事がほぼないし、何より本人の顔色が晴れ晴れしい。できることならずっと、この感じがいい」と語ると、布川も「大丈夫だと思う」と自信を見せながら返答。「60歳で死ぬという設定で生きてきた。もし60歳になったとして、70、80歳まで生きたら、そこは儲けもんじゃん。今60歳になって、さあ、あと何年か、っていうね。だからここで、自分の好きな生き方をしよう、っていう」と、還暦を迎えた生き方を語った。