お笑い芸人おいでやす小田（47）が7日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。ギョーザにまつわるエピソードを披露し、サンドウィッチマンを驚かせた。

小田はリスナーからのメールで「以前餃子の王将で、10円する持ち帰り用の箱代を惜しんで素手で持ち帰ったそうですが、今では大変稼いでいらっしゃる小田さんですが、最近はいかがですか」と質問を受けた。伊達みきおが「本当なの？これは」と苦笑すると、小田は「本当です。15年前ですけどね」と回答。富澤たけしが「え？ 手の上にギョーザ？」と想像して困惑すると、「それだけ聞いたら奇人ですけど、ちゃんと理由があるんです」と事情を説明した。

小田によると、店内で食事を取った後の出来事といい「2個だけ残ったんです、ギョーザが。もうおなかいっぱいで」と回想。「僕も1人前とか2人前やったらもちろん箱頼んで持って帰りますけど、2個しかないから。箱って言われても2個用の箱が5円で売ってるわけでもないし、スカスカの箱に10円払うのもと思って、2個だけ握って帰ったんです。理屈は通ってるんですね」と語り、サンドウィッチマンを爆笑させた。

伊達から「ギョーザ2個食べられないぐらい腹いっぱいってある？」と尋ねらると、「2個食べられなかったんです。もっとおなかすいた時に食べたいと思って。もったいないと思って」と説明。「握りしめてるわけでしょ？ 生で？ ラップとかなしに？」と信じられない様子の伊達に「ないです別に。皮がラップみたいなもんじゃないですか」と返し、「違うわ！」と盛大にツッコまれていた。