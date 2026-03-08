◇オープン戦 オリックス8―0巨人（2026年3月7日 京セラD）

♪人生楽ありゃ苦もあるさ〜。8―0の9回。オリックス・古田島が登場曲とするドラマ水戸黄門の主題歌「ああ人生に涙あり」とともにマウンドに上がった。昨年7月8日のソフトバンク戦以来となる本拠地のマウンド。先頭のリチャードを「オリャー！」の雄叫びとともに投じた150キロで見逃し三振、続く丸も空振り三振。2死から安打を許すも後続を断ち、無失点に抑えた。

1年目の24年にパ・リーグの新人史上初めて「50登板＆防御率0点台」を達成したが、昨年9月に右肘のクリーニング手術と右肘尺骨神経移行術を受けた。今春は大阪・舞洲でのリハビリ組でスタート。キャンプ地の宮崎合流は2月21日だった。筋肉に頼りがちだった投球フォームを一から見直し、下半身への意識と可動域を広げることを意識してきた。

実戦復帰を果たした3日の強化試合・チェコ戦から中3日でのマウンド。「緊張しました。まだまだ伸びしろはあるし、連投もいけます」という右腕に岸田監督は「チェックしながら進めていきたい」と慎重だが、大きなピースが加わる日は近そうだ。（石塚 徹）