未曽有の洪水被害、最愛の息子の死…。容赦なき運命に翻弄されながらも丁寧に日々を暮らす女性（90）に密着。その姿に、ゲスト・高橋メアリージュンは「美しい生き方に魅了されました」と感動。

8日（日）は、熊本県の山奥で『ポツンと一軒家』を発見。山と広い川に挟まれたような敷地に建つ一軒家だが、衛星写真では川の水は干上がってしまっているようにも見える。田んぼや畑は見当たらないが、大きな一軒家のようだ。

実は今回訪れたのは、2026年2月に放送された76歳の男性が暮らす『ポツンと一軒家』から3キロほど離れた『ポツンと一軒家』。その男性は、令和2年7月の豪雨で川が氾濫し道が寸断されたことで4年間もの仮設住宅での暮らしを経て、現在は炭焼きで生計を立てながら祖父の代から守り続けてきた故郷の地で暮らしていた。



そんな男性が暮らす『ポツンと一軒家』の捜索中に、丁寧に道を教えてくださった90歳の女性のお宅へ、お礼も兼ねて訪ねることに。



元気な笑顔で迎えてくれた女性だが、こちらのお宅でも豪雨の被害は甚大で、2年半ものあいだ仮設住宅での暮らしを余儀なくされていたとか。今は山深い地で一人暮らしをしている女性の今の暮らしぶり、そして人生ストーリーに触れていく。

女手一つで子どもたちを育てる生活は貧窮したといい、「当時は途方に暮れていました。でも、子どもたちがいたから頑張れたんだと思います」と振り返る。



3年前に最愛の長男が病気で他界。当時、仮設住宅で暮らしていた女性は歩けないほど体調を崩していたが、病を患う自分のことよりも母のことを心配する長男が、ただただ励まし続けてくれたという。そんな女性の暮らしぶりをスタジオで見守っていた高橋は何度も目を潤ませていた。



そして今回は他にも、鹿児島県の山の中にある『ポツンと一軒家』も紹介。戦前からこの地で生まれ育ったという90歳の男性と奥さま（83）の、過酷ながらも美しい夫婦のストーリーに迫っていく。

