FC東京5年ぶり復帰で国立快勝劇に貢献…大森理生が示したい武者修行の成果「いまレンタルで行っている選手も何人かいる」

FC東京5年ぶり復帰で国立快勝劇に貢献…大森理生が示したい武者修行の成果「いまレンタルで行っている選手も何人かいる」