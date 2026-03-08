開催：2026.3.8

会場：ローンデポ・パーク

結果：[オランダ] 4 - 3 [ニカラグア]

WBCの試合が8日に行われ、ローンデポ・パークでオランダとニカラグアが対戦した。

オランダの先発投手はＪ・ケリー、対するニカラグアの先発投手はＥ・ラミレスで試合は開始した。

3回裏、4番 Ｏ・アルビーズ カウント1-1から押し出しの死球でオランダ得点 NED 1-0 NCA

5回表、5番 Ｃ・カスバート カウント3-1から押し出しの四球でニカラグア得点 NED 1-1 NCA

8回表、2番 Ｊ・ダウンズ 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでニカラグア得点 NED 1-3 NCA

9回裏、4番 Ｏ・アルビーズ 初球を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでオランダ得点 NED 4-3 NCA

試合は4対3でオランダの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオランダのＬ・ハイヤーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はニカラグアのＡ・オバンドーで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-08 05:12:18 更新