◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本８―６韓国（７日・東京ドーム）

確信を持って伸びていく打球を見つめた。大谷のソロで同点に追いついた直後の３回２死。鈴木はサイド右腕・高永表の真ん中１１６キロスライダーを完璧に捉えた。一時勝ち越しとなる左中間席中段へのソロ。昨季メジャーで３２本塁打を放った男が２打席連続アーチを描いた。「チームが勢いに乗れるような打撃ができて良かったです」。地鳴りのような歓声を浴びながらダイヤモンドを駆けた。

反撃ののろしも鈴木からだった。３点を失った直後の初回１死二塁。フルカウントから外角１３７キロツーシームを逆方向の右中間席に放り込んだ。自身ＷＢＣ初アーチが嫌な流れを吹き飛ばす２ラン。興奮のあまり「お茶たてポーズ」を忘れて歓喜した。「（発案者の）北山さんに謝りました」とニッコリ。プレミア１２、五輪と主要３大大会全てで本塁打をマークする快挙にもなった。さらに同点の７回２死満塁では、決勝の押し出し四球を選んでこん身のガッツポーズ。２安打４打点で逆転勝ちの立役者となった。

同学年との共闘が一つのモチベーションになっている。６日の台湾戦で主役を張った大谷とは同学年。ＷＢＣで一緒にプレーするのは意外にも初だった。「同じチームで上を目指して戦うのはすごくうれしい」と力に変えている。二刀流のスターと親交が深く、“イジる”こともできるその存在は大谷にとっても貴重。２打席連続弾を放った際にベンチで歓喜した大谷は「本当に素晴らしかった。一番大きかったのは誠也の２ラン」と絶賛した。同学年でのアベック弾も達成。鈴木は「彼（大谷）だけに背負わせるつもりもない」と頼もしく言う。信頼の厚い２人がチームをけん引している。

前回２３年ＷＢＣでは代表に選出されるも、左脇腹の負傷で無念の辞退。今季はカブスとの５年契約最終年という勝負の時期を控えながら、出場を決断した。「（前回は）悔しかったし、迷惑をかけた。力を出して期待に応えたい」と思いは人一倍強い。守備では外野の司令塔である中堅、打っては中軸。心強い攻守の要が勝利の先導者となった。（宮内 孝太）

◆記録メモ 鈴木（カブス）が３点を追う１回にＷＢＣでは初となる右中間２ラン。３回にも２打席連続のソロを放った。主要３大大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）では１９年プレミア１２で３本、２１年五輪で１本の本塁打を打っており、これで３大大会全てで本塁打をマークした。過去には２１年東京五輪のメキシコ戦で山田哲人（ヤクルト＝１５年プレミア１２〈３〉、１７年ＷＢＣ〈２〉、２１年東京五輪〈１〉）、坂本勇人（巨人＝１３年ＷＢＣ〈１〉、１５年プレミア１２〈１〉、２１年東京五輪〈１〉）が達成しており、その２人に次いで３人目。また、３大大会６本塁打は日本人で福留孝介（日本生命・中日）の７本に次いで２位タイ。