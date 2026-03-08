フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は7日（日本時間8日）、エストニア・タリンで女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の17歳・島田麻央（木下グループ）が137.01点、合計208.91点で優勝。史上初の4連覇を達成した。2位はハナ・バース（オーストラリア）で205.39点、3位は岡万佑子（木下アカデミー）で197.17点。海外記者も、体調万全でない中の優勝を称えた。

最後の世界ジュニア。冒頭の3回転アクセル、3回転フリップ、3回転ルッツ―3回転トウループと続けて着氷。観客の手拍子の中、演技後半も3回転ループ、両手をあげた3回転ルッツなどを決めた。キス・アンド・クライで得点と順位を確認すると、両手で顔を覆って涙。場内インタビューで「ここに来るまでに苦しいことがあったので、フリーもしっかり滑り切って優勝できてうれしい」と語った。

4回転ジャンプは回避。3連続ジャンプで回転不足があり1.51点の減点があったが、4連覇を掴んだ。カナダ紙「グローブ・アンド・メール」の元記者ビバリー・スミス氏のXでは「世界ジュニア選手権でのマオ・シマダについて、もはや言葉が見つからない。これで4連覇だけど、特筆すべきはその勝ち方なの」と称えた。

複数の海外メディアが、島田の体調が万全でなかったことを伝えている。スミス氏も「今朝は体調が酷く悪く、出場さえ危ぶまれる状態だった。そんな中でもGOE 2.06点のトリプルアクセルを成功させた。コンビネーションスピンの序盤で少しよろめいたけど、フリー単体では2位、総合では3.52点差で勝利。まさに不屈の精神ね」と、逆境に負けない17歳の精神面を称えた。

年齢制限により2月のミラノ・コルティナ五輪に出場はできなかったものの、3回転アクセルや4回転など難度の高いジャンプを跳べる期待の星。昨年12月、シニアの全日本選手権は優勝した坂本花織に次ぐ2位。来季は満を持してシニア参戦となり、4年後の2030年フランス・アルプス大会での活躍を早くも期待する声もある。

男子シングルは中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が合計268.47点で優勝。男子では日本勢初の連覇を達成した。フリーでは4回転2本、ノーミスの演技で2位に24.56点差をつけての圧勝。日本勢が2年連続で男女シングルともに制することになった。



（THE ANSWER編集部）