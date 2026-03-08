◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）

桜花賞トライアルの第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３着馬までに優先出走権）が７日、阪神競馬場の芝１４００メートルで行われ、ギリーズボールが強烈な末脚を繰り出し重賞初勝利。抽選突破した“運”も味方に桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神）への切符を手にした。

桜への道をこじ開けた。１０番人気の伏兵・ギリーズボールが馬群を突き抜け、重賞初勝利を挙げた。１８分の１０の抽選を突破してゲートインにこぎつけると、上がり最速タイ３４秒２の末脚で混戦を断ち切った。「最後に脚を温存できたので良かった」。９日に２２歳の誕生日を迎える西塚は昨年の紫苑Ｓ（ケリフレッドアスク）に続く重賞２勝目。自らを祝う勝利に笑みを浮かべ、相棒をたたえた。

発馬はひと息だったが、すぐに二の脚でリカバリー。中団内めへ潜り込んだ。直線ではすぐに進路が開かなかったが、鞍上は両腕で絶え間なくアクションで鼓舞。それに呼応して力強く脚を伸ばし、狭いスペースを割って先頭に躍り出た。「当初の印象とはちょっと違う感じではあったけど、素晴らしい反応を見せてくれた」。１馬身３／４差でゴールを駆け抜けた。

デビュー戦で単勝１・６倍の圧倒的支持を集めた期待馬。しかし、続くフェアリーＳは折り合いを欠いて２番人気に応えられず１３着に大敗。仕切り直しの一戦で結果を出した。手塚久調教師は「馬群をぬって、うまく乗ってくれました。スタートが遅くて、道中も折り合っている訳ではなかったが、思った以上に力があるね」と粗削りながら確たる素質を示した走りを評価した。

「本番は考えますが、ここが目いっぱいの仕上げだったのでダメージを見てからですね」とトレーナー。まずは回復に努める方針だが、西塚は「本当に能力はあるし、（桜花賞でも）やれていいと思っているので。馬に期待して（自分も）頑張っていきたい」と力強く宣言した。寒さの和らいだ仁川に現れた新星が、堂々と大舞台への切符をつかみ取った。

（山本 理貴）

ギリーズボール 父エピファネイア、母フロアクラフト（父フジキセキ）。美浦・手塚貴久厩舎所属の牝３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算成績は３戦２勝。重賞初勝利。総獲得賞金は６０７８万８０００円。馬主は（有）キャロットファーム。