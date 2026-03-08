◆オープン戦 オリックス８―０巨人（７日・京セラドーム大阪）

マタは結果こそ悪かったが次回の登板を見てみたいと思う投手だ。ＭＡＸ１５７キロを計測したストレートには球威があり、変化球の精度を上げて緩急を使えれば先発で通用するはず。この日はチェンジアップが高めに浮き、打者にとって打ちごろの半速球になっていた。スライダーも引っかける場面が多く、効果的に使えていなかった。

今後も結果が伴わず、先発起用が難しいと判断すれば、リリーフでの可能性を探っても面白い。パワー系の投手なだけに、球威で押し切れる短いイニングの方がはまるかもしれない。大勢、マルティネスの２人につなぐ存在になれば、大きな武器になる。

もう一人の先発候補の則本も、まだ調整の時間が必要と感じた。マタと同様に変化球が高めに浮くので、打たれるだけでなく、球数も多くなる。３回で６２球を費やした。これでは体力的に先発ローテを守ることが厳しくなる。経験も技術もある投手で、反省点は自分が一番分かっているはずだ。（スポーツ報知評論家・掛布 雅之）