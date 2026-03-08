桜花賞トライアル「第60回フィリーズレビュー」が7日、阪神競馬場で行われ、10番人気ギリーズボールが差し切って重賞初制覇を飾った。初コンビの西塚洸二（21）は昨年の紫苑S以来となる重賞2勝目。2着サンアントワーヌ、3着アイニードユーまでが牝馬クラシック初戦の桜花賞（4月12日、阪神）の優先出走権を獲得した。

下馬評は大混戦。単勝5倍台に3頭が並んだが、終わってみればモノが違った。主演女優は華麗なステップで馬群を切り裂いた伏兵ギリーズボール。鼻面を並べた白熱の2着争いを尻目に1馬身3/4差をつけて突き抜けた。馬上でパートナーの首筋をポンポンと叩いた西塚は「当初の印象とは違ったけど、追い出してからは素晴らしい反応だった」。2番人気で13着に敗れた前走フェアリーSから、失地回復の見事な差し切り劇だった。

混戦ではもろ刃の剣となる内枠2番。鞍上が思い描いた理想のポジションは「3、4列目の中団」だったが、外から先行馬が殺到して10番手に。馬群の内に押し込められても人馬は冷静沈着に振る舞った。「厩舎サイドが上手に仕上げてくれていて折り合いもついた。最後に向けて脚を温存できた」。直線では脱落するライバルを1頭、また1頭と追い抜き、最後はわずかな間をこじ開けるように強襲。上がり3F最速タイの34秒2をマークし、極上の瞬発力を見せつけた。

中山競馬場でレースを見届けた手塚久師は「馬群を縫って、うまく乗ってくれた」と鞍上を称賛した上で「思っている以上に力があるね」と愛馬の底力にうなった。初めての関西遠征で臨んだこの日の馬体重は10キロ減の414キロ。「ここを目標に目いっぱい仕上げたので、本番は馬の様子を見て考える」と慎重に体調を見極める方針を明かした。

デビュー3戦目での当レースVは史上6頭目となる最少キャリア。さらなる上のステージへ向けて、西塚も「全然やれてもいい」と良血馬の無限の可能性に期待を寄せる。叔母のバウンスシャッセ、コントラチェックはともにフラワーC優勝からクラシック戦線に挑むも夢破れた。異なる道を進むヒロインが世代の頂点に躍り出る身支度を整えた。

ギリーズボール 父エピファネイア 母フロアクラフト（母の父フジキセキ）23年5月1日生まれ 牝3歳 美浦・手塚久厩舎所属 馬主・キャロットファーム 生産者・北海道安平町のノーザンファーム 戦績3戦2勝（重賞初勝利） 総獲得賞金6078万8000円 馬名の由来はイギリス王室が主催する舞踏会のひとつ（母名より連想）。