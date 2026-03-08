▼4着デアヴェローチェ（酒井）馬の後ろで脚をためることができました。これならと思いましたが、最後は同じ脚色になってしまいました。

▼5着プレセピオ（富田）切れるタイプではないので、直線で勝った馬に（スペースに）入られたのが痛かったです。

▼6着フルールジェンヌ（永島）坂で止まってしまいましたが、こういう形で力まずに走ることを覚えてくれたら。

▼7着トワニ（田山）ゲートを出てからのアプローチ一つで変わっていた気がします。

▼8着ショウナンカリス（池添）ハミ受けが難しく、競馬は何とか

我慢しながら行けました。4角手前で外の2頭が下がってきて仕掛けが遅れました。

▼9着イヌボウノウタゴエ（吉村）ちょっと枠が外すぎましたね。

▼10着コラルリーフ（鮫島駿）内々を回りましたが、直線で進路をカットされてしまいました。

▼11着テイエムスティール（高杉）道中は余裕がありませんでしたし、直線でも伸びませんでした。

▼12着タイセイフレッサ（小沢）ペースが上がったところで、置いていかれてしまいました。

▼13着タイニーワンダー（吉田隼）もう少し内を回りたかったです。

▼14着ファニーバニー（松若）最後に甘くなってしまいました。

▼15着ルージュサウダージ（斎藤）折り合い重視で運びましたが、それでも力んでいましたね。

▼16着ローズカリス（田口）脚がたまっていい雰囲気でしたが、最後に止まってしまいました。

▼17着ラスティングスノー（松本）千二でもいいと思えるスピードがあります。