¡Ú£×£Â£Ã¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂç¤¤Ê¼ý³Ï¡¡Æ£Ê¿¡¢µÜ¾ë¡¢ËÌ»³¡¢¼ï»Ô¡Ä±ê¾å¤·¤Ê¤¤¡ÖÂè£²ÀèÈ¯¿Ø¡×
¡¡°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡ËÎ¨¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£·Æü¡¢Âè£±¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¤Î´Ú¹ñÀï¤ò£¸¡½£¶¤ÇÀ©¤·¡¢¤³¤ì¤Ç£²Àï£²¾¡¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥°¥ë¡¼¥×¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££¸Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤ÎÁ´¾¡ÂÐ·è¤òÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂç¤¤¯¶ð¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤Î£²Àï¤Ç¤Î¼ý³Í¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡££²·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ÎÂåÉ½¾¤½¸°Ê¹ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´°À®ÅÙ¤òÂ¬¤ë¾å¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè£²ÀèÈ¯¡×¤Ë¤â¥á¥É¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡½éÀï¤ÎÂæÏÑÀï¤ÏÀèÈ¯¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¤¢¤È¤ò¼õ¤±¤¿Æ£Ê¿¾°¿¿Åê¼ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢Á¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î£´Åê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ï¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬£´²ó¤ÎºÇ½é¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤ËÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡¢£¶²ó¤Þ¤Ç¤Î£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÈïÃÆ¤Ë¤è¤ë£±°ÂÂÇ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡££³ÈÖ¼ê¡¦¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Ï£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Î°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎºÇ½ª²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀê¤á¤¿¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¦ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡áµð¿Í¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ªÈ×¤Î¶¥¤ê¾¡¤Á¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë¼ÂÀÓ¤ä·Ð¸³ÃÍ¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½¤Àµ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ã»´ü·èÀï¤ÎÆÃ¿§¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Ï¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¡£Âè£²ÀèÈ¯°Ê¹ß¤ÎÅê¼ê¤Ï¡¢É¬Á³Åª¤Ëà·×»»¤Ç¤¤ëá¹¥Ä´¤ÎÅê¼ê¤«¤éÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Å´Â§¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ø¤¤¤¯¤È¡¢£²»î¹ç£¸¿Í¤Îµß±ç¿Ø¤òÅêÆþ¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç£±¥¤¥Ë¥ó¥°£³¼ºÅÀ°Ê¾å¤Î±ê¾å¤ò¾·¤¤¤¿Åê¼ê¤Ï¥¼¥í¡£Á´°÷¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼ý³Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£