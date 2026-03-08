◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本８―６韓国（７日・東京ドーム）

スポーツ報知評論家の村田真一氏が韓国戦の３回に２試合連続となる右越えソロを放った大谷翔平投手のすごみを捕手の視点から語った。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

第２打席。韓国バッテリーは真正面から勝負する気はなかったはずよ。前日の台湾戦で満塁ホームラン含めて３安打打っているし、そもそも世界トップクラスの打者の大谷やからね。サイドスローの先発コ・ヨンピョも、もちろん警戒していたはずよ。

投球を見ている限り、一番自信のあるだろうチェンジアップを２球続けて１ボール１ストライク。恐らく最後もこの球で抑えたいし、３球続けるのは怖い。かと言って真っすぐを投げるのも怖いから、スライダーを選んだんちゃうかな。ファウルを取れればラッキーくらいの気持ちでね。そして四球だった第１打席はこの球は投げていなかった。つまり大谷はこの試合、初めて見る球ということよ。

ただその球を大谷は一発で仕留めた。バッテリーはたまらんと思うよ。たった２打席の対戦でこれをやられたら投げる球ないもんね。この対応力があるからこそ、警戒されている中でも結果を残し続けられるんやろね。もう、すごいとしか言えないよ。（村田 真一）