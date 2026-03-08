▼4着エリカエクスプレス（武豊）イレ込みは以前よりも改善されてました。あの位置でも我慢が利いたけど、ひと伸びできそうでできなかった。

▼5着ニシノティアモ（津村）3〜4コーナーの馬場の緩い部分の反応がもうひとつだった。それでも最後は追い込んできているし、力をつけてきています。

▼6着レーゼドラマ（丹内）前に行こうと思っていたし、スタートも決まったので迷いなく行きました。勝ち馬の手応えは凄過ぎましたが、かわされてからも頑張ってます。

▼7着ステレンボッシュ（ルメール）スタートしていい位置が取れなかった。直線はいい感じで伸びたが、ポジションが後ろ過ぎて、前を捉えられなかった。

▼8着ケリフレッドアスク（佐々木）テンションが高くて、なだめていたら逆に落ち着き過ぎて、ゲートを出られませんでした。

▼9着ポルカリズム（三浦）久々のスタンド前発走で馬も盛り上がってしまい、ゲートをうまく出られませんでした。出た後は、内でうまくリカバリーはできました。

▼10着ボンドガール（岩田康）この馬場でも道中ハミをかんでいました。もう少し楽に走れれば、スッと最後抜けてこられると思うけど。

▼12着フレミングフープ（杉原）スタートも決まって、いい感じで走れましたが、馬場の悪い部分で手応えがなくなってしまった。

▼13着アンゴラブラック（戸崎）この馬のいつもの競馬でしたが馬場の悪い部分で反応がなかった。

▼15着クリノメイ（須貝師）きょうはイレ込んでいて…。ゲートで立ち上がってしまった。