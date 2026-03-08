◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本８―６韓国（７日・東京ドーム）

自らのバットから生まれた衝撃音とともに右翼席へアーチをかける打球を見つめながら、Ｒソックス・吉田正尚外野手（３２）はゆっくりと歩き出した。４―３の３回２死走者なし。１ストライクから２番手右腕・趙丙ヒョンのカーブを代わりばなで捉え、今大会１号ソロだ。スタンドが激しく沸き、一塁ベンチにも笑顔の輪が広がる。大谷、鈴木に続く１イニング３発目が「４番」から飛び出した。

「翔平、誠也に続いて打つことができて良かったです。バッターがみんなすごいので、流れに乗り遅れないようにしています」

さらに１点を勝ち越した直後の６―５の７回２死満塁では、中前へ２点適時打をマーク。「いけいけの展開でしたし、甘く入ってきたところを１球で仕留められてよかったです」と接戦の中で相手に強烈なダメージを与える一打だった。２安打３打点で、２戦４打点。２３年のＷＢＣで大会史上最多１３打点を記録した勝負強さは健在だ。

これで主要３大大会での韓国戦は４戦１５打数８安打で打率５割３分３厘、９打点。国の誇りを懸けて戦うライバルとの一戦で光り輝いている。大和魂が際立つ吉田。試合前練習時に使う新たなバットは「侍」をモチーフにしており、赤鬼や侍ジャパンのロゴなどが刻まれる。試合前から日の丸の矜持（きょうじ）を胸にバットを振り、感覚を研ぎ澄ませている。

２戦連続で「４番」に起用した井端監督は「鈴木選手が打った後にホームランを打って、何より押し出しの後の２点タイムリーは大きかった。彼の打席の集中力は球界でもＮＯ１じゃないかな」とたたえた。本人も「集中力を大切に」と打席での信条を語る３２歳。「全勝でマイアミに行けるようにしっかり調整します」。まずは３連勝で米国行きをつかむ。（田中 哲）

記録メモ 日本は３回に大谷、鈴木、吉田が本塁打で、１イニング３本塁打。日本のＷＢＣでは１イニング３本塁打は初。プロが参加した９９年以降の３大大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）では１５年プレミア１２のメキシコ戦の２回に山田哲人（ヤ）、中田翔（日）、松田宣浩（ソ）の３人が本塁打を放った３本以来２度目。また、１試合４本塁打以上はＷＢＣでは１３年２次ラウンド（３月１０日）オランダ戦の６本（鳥谷、内川、糸井、坂本、稲葉、松田）以来２度目。ＷＢＣ以外では１５年プレミア１２、３位決定戦のメキシコ戦の５本があり、３大大会では３度目。