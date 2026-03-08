「オープン戦、阪神１−０ソフトバンク」（７日、甲子園球場）

阪神は先発大竹耕太郎が制球良く投げ分けて３回２安打、高橋遥人は３回１安打でそろって無失点と先発候補が順調で２戦連続の完封リレー。八回に登板したダウリ・モレッタ投手が相手ベンチに戻ろうとするハプニングがあったが、ベンチから飛び出した藤川球児監督は「アドレナリンが出てくることが、リリーバーとしては非常に重要」と理解を示した。以下、指揮官の主な一問一答。

◇ ◇

−モレッタがベンチを間違えるハプニング。

「すごく興奮してたんでしょうね」

−本人は「監督に迷惑かけてしまった」と。

「そんなこと考えなくていいです。彼は生粋のリリーバーですからね。自分が最高潮に達する、ゾーンに持っていってもらいたいのが一番なので、こちらのことは気にしなくて大丈夫です」

−投手陣は２試合連続完封と上々の仕上がり。

「そんなに簡単なものではないと思いますけどね。伏見がデッドボールを受けたので。まぁ“トライ”ですね。伏見寅威で（笑）。タイガースに来て、虎の勢いで３つデッドボール当たりましたけど。ラガーマンじゃないのに、強い体を持っていると思いますね。大丈夫だといいなと。投手だけというよりバッテリーですから。バッテリー間のコンビネーションというか、チーム作りの一環だと思っています」

−ディベイニー、前川らが教育リーグに出場。２拠点でやっていく。

「前回、伝えていた通り、明日から１軍が１０試合、ファームで（１軍開幕まで）１５試合か。２５試合を使ってやっていくということですね」

−ディベイニーは打席数確保の意味合いか。

「個人のそういうところは（言わない）。全体がみな同じなので」