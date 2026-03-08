「練習試合、花巻東９−６報徳学園」（７日、報徳学園グラウンド）

高校野球の練習試合が７日、解禁され、センバツに出場する花巻東のエース左腕・萬谷堅心投手（２年）が投打で躍動した。「５番・右翼」で出場し、初回から中前打をマーク。四回には左中間への適時二塁打も放ち、「対左（投手）でしっかり逆方向に打てたので、これからも続けていきたい」と手応えを示した。

七回からはマウンドに上がった。先頭に二塁打を許しながらも後続はピシャリ。八回は死球もあったが、ピンチを広げることはなかった。九回も２死一塁からけん制でアウトに仕留め３回を無失点に抑えた。

ＷＢＣで戦う大先輩に刺激も受けている。花巻東のＯＢである大谷が６日・台湾戦で満塁本塁打など５打点の活躍。「日本を背負ってやっている中で余裕を持ってやっているところが本当にすごい」と目を輝かせた。

萬谷も「二刀流」の選手。ＤＨ制が導入されるセンバツではさまざまな起用パターンがあり得るが「監督さんが決めることなので、任された部分をしっかり期待に応えられるようにやっていきたい」と頼もしく話した。