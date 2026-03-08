◇オープン戦 阪神1―0ソフトバンク（2026年3月7日 甲子園）

場内に表示された球速に甲子園がどよめいた。湯浅が7回に登板して9球で打者3人斬り。1死から井上を空振り三振に仕留めた154キロの外角直球が圧巻だった。24年8月に国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」の除去手術。試運転の3月上旬でも術後最速まで球速が上がった。

「昨年よりいい感覚がキャンプからありました。オフからずっと真っすぐを課題にしていて、順調です」

懸命のリハビリを経て復帰した7年目の昨季は40試合で4勝4敗22ホールドで防御率2・52。一定の数字は残しても、手応えは格段に違う。その証がこの日マークした復帰後、1軍では最速の154キロだ。

「手術して2年目なので、昨年と比べることしかできないけど、手術前とは全く別物だと思う。この時期にこれだけ腕を振れるのは手術前以来だし、昨シーズン中もここまで腕を振って投げられていなかった」

23年WBCでは侍ジャパンの一員として世界一に貢献。いま日の丸を背負って戦う26年の侍へエールを送るような剛球だった。

（畑野 理之）