フィギュアスケート男子で五輪を２連覇した仙台市出身のプロスケーター、羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ」が７日、宮城県利府町のセキスイハイムスーパーアリーナで開幕した。自身も被災した東日本大震災から１１日で１５年を迎える中、宮城、岩手、福島の小学生から大学生までが所属する混成オーケストラ「東北ユースオーケストラ」と共演し、約６５００人の観客の前で復興への願いを込めて舞った。同アイスショーは４年連続の開催。公演は９日まで行われる。

３・１１からの復興へ。オーケストラが奏でる音楽に融合するように、なめらかに舞った。「本当に震えるほど緊張はしたけど、思いも技術もちゃんと込めて滑れた」。羽生さんの演技は今年も人々の希望を生みだした。

２０１１年に起こった東日本大震災の直後に、音楽家の故坂本龍一さんの呼びかけにより誕生した「東北ユースオーケストラ」とのコラボレーション。坂本さん作曲の「Ｈａｐｐｙ Ｅｎｄ」は自ら振り付け。震災で受けた傷への苦しみを表現したというが「最終的には次があると思えるプログラムにした」と思いを語った。

「八重の桜」では、力強く咲く桜を全身で表した。「みなさんの人生のわだちの中に何かを残して来られたかなと、ひとつひとつ、思い出を置くイメージでつくった」。鎮魂の祈りが込められた羽生さんらしいしなやかな滑りで、ファンを魅了した。

まもなく１５年がたつ。「僕は当時１６歳。伝えるべき立場として頑張っていかないといけない。若いながらに使命を帯びた気がしていた」。満天の星空に、今年も願いを乗せた。

◆羽生さんが滑った演目

１．Ｎｏｔｔｅ Ｓｔｅｌｌａｔａ

２．Ｈａｐｐｙ Ｅｎｄ

（羽生結弦×東北ユースオーケストラ）

３．八重の桜

（羽生結弦×東北ユースオーケストラ）