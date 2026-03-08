ももいろクローバーＺの佐々木彩夏（２９）が、結婚発表から一夜明けた６日深夜、ニッポン放送「佐々木彩夏のオールナイトニッポンＸ（クロス）」に生出演。自らの肉声で改めて報告した。

放送前には都内の同局に集まった報道陣の写真撮影に応じ、大好物の唐揚げとシュークリームを夜食として用意する神対応。番組では、冒頭から「はぁ、緊張する」と率直に気持ちを伝え、モノノフたちが結婚祝いとして、佐々木がファンを公言している「串カツ田中」で乾杯してくれたことなどに感謝。祝福メッセージに感極まる一幕もあった。

放送後には取材に応じ、笑顔でかみしめるように「祝福の言葉をいただいてうれしかったので、この気持ちを返せるのはライブでのパフォーマンス。ありがたい気持ちを恩返ししていきたいと思っていますし、あーりんはあーりんらしく、ももクロのアイドルとして頑張っていきたいと思います」と気持ちを新たにした。

メンバーには発表前に直接、結婚を伝えたといい、「『おめでとう！』とすごい喜んでくれました。メンバーに報告するのは一番緊張するくらいだったんですけど、（高城）れにちゃんは泣いて喜んでくれました」と照れ笑い。百田夏菜子、玉井詩織からも「一緒にこれからも頑張ろうね」と温かい言葉をかけられたと明かした。