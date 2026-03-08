「オープン戦、阪神１−０ソフトバンク」（７日、甲子園球場）

打球音がこだまし、白球が三遊間を抜けると、万雷の拍手と喝采を浴びた。聖地での劇的スミ１勝利。立役者は阪神・中川勇斗だ。虎の子の１点をたたき出す先制適時打で、白熱する開幕左翼争いを一歩リードした。

「真っすぐが良い投手。甘かったので良い結果になって良かったです」

初回１死二塁。この日最速１５６キロを投じるなど速球が武器の相手先発・尾形に食らいついた。２ボールからフルスイングで直球を２球連続で空振り。そして５球目に勝負は決した。捉えたのは１２３キロのカーブだ。鋭い打球が左翼へ転がり、俊足の近本が生還。これが決勝点となった。前日も適時打を放っており、これで２戦連続。勢いは止まらない。

開幕左翼が一気に近づいた。開幕戦となる２７日の巨人戦（東京ド）の相手先発は右腕・山崎が有力。この日も速球派右腕を打ち砕いた。ただ、本人は全く意に介していない。「真っすぐを捉えきれなかった。（スタメンへの手応えは）別に何も考えていない。思い切ってプレーすることだけを考えているので」と淡々。がむしゃらに野球に熱中する姿が中川らしい。

２戦連続３番打者として中軸を担った。「普通にやってるだけです。来た球をしっかり打つことだけを考えています」とプレッシャーは皆無。チームに勢いをもたらす若虎が、フルスイングで阪神の未来を照らす。