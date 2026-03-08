「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第３日」（７日、琉球ＧＣ＝パー７２）

８位から出たプロ４年目の皆吉愛寿香（２５）＝フリー＝が２バーディー、１ボギーの７１で回り、通算６アンダーで５位に浮上した。４バーディー、１ボギーの６９をマークし、通算１４アンダーで首位を維持した年間女王の佐久間朱莉（大東建託）は８番まで開幕から連続ノーボギー４４ホールと、記録の残る１９９０年以降の新記録樹立を樹立した。

皆吉は１打落としたまま終盤を迎えたが、１７、１８番で連続バーディー。３日間、アンダーを続けた。５位に浮上し「びっくりです」と目を丸くした。

昨年のステップアップツアー２位という資格で、今季前半戦の出場権を得た。オフには同じ琉球ＧＣを含め「６、７カ所」、トーナメント会場に足を運んでイメージを作ってきたことも、いい作用を生んでいるようだ。

同じ鹿児島県出身の勝みなみとは、これまで何度かラウンドし「楽しく話していても、いざプレーという時の集中力はすごい」という学びも成長につながっている。

過去３年は出場１０試合でベストフィニッシュは５２位。今大会の予選突破者は５１人のため、棄権などがない限り自己ベスト更新は確定。あとは伸ばすだけだ。勝が主戦場とする米ツアーに乗り込むという夢に向かい、実績を重ねていく。

◇皆吉 愛寿香（みなよし・あすか）２０００年５月７日、鹿児島市出身。１０歳からゴルフを始め、２２年に４度目の挑戦でプロテストに合格した。昨年６月のステップアップツアー、ルートインカップで初優勝した。神村学園高卒。１５９センチ。