¡Ú£Æ£±¡Û¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¡¥Û¥ó¥À¤È·ÀÌó²ò½üÀâ¤¬²áÇ®¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÎÊÑ¹¹¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£Æ£±¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¡¢º£µ¨¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥Û¥ó¥À¤È¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê£Ð£Õ¡Ë¤ÎÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£Ç£Ð¤Ç¤â½éÆü¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¡££·Æü¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬Áö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢·ç¾ì¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤¬¥Û¥ó¥ÀÈãÈ½¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¤Ò¤É¤¤¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ë¡¢Áá¤¯¤â¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¥Û¥ó¥À¤È¤Î·ÀÌó¤òÇË´þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°£±¡×¤Ï¡Ö¸µ£Æ£±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Æ¥£¥â¡¦¥°¥í¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÚÍËÆü¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤ÇÎ¾¼Ò¤Î´íµ¡¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¥Û¥ó¥À¤È¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹·ÀÌó¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤ÏÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÊóÆ»¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç±Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌçÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥«¥¤¡×¥É¥¤¥ÄÈÇ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¥°¥í¥Ã¥¯»á¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï´°Á´¤ÊÂç»´»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤ËÄË¼ê¤À¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¥Û¥ó¥À¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÂ¿Âç¤ÊÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿ÈÏ°Ï¤Ç¤·¤«¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤âÈá»´¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥°¥í¥Ã¥¯»á¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥À¤¬Äê¤á¤é¤ì¤¿ÌóÂ«¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·ÀÌóÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤¹¤À¤í¤¦¡£Â¾¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È¾×·âÅª¤ÊÍ½Â¬¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºâÀ¯Åª¤ÊÂ»³²¤ò°ÕÌ£¤·¡¢»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»´»ö¤À¡×¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¥Û¥ó¥À¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µð³Û¤Î»ñ¶â¤òÅêÆþ¤¹¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Ê¤É¤â¸½¾õ¤ÎÊÑ¹¹¤òµá¤á¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¹¥«¥¤¡×¥¤¥¿¥ê¥¢ÈÇ¤Ç¤âÈÖµ¼Ô¤¬¡Ö¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤È¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤ÎÎ¾¼Ô¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥í¡¼¥ì¥ó¥¹»á¤Ï¹ëÏÓ¤ÇÍÌ¾¡£¤â¤Ï¤ä¡¢¤¤¤ÄÂç·ã¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£