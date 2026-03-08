¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Ûºç¸¶CEO¤¬Áí³ç¡¡½©¸µ¶¯¿¿¤ò¼¡´ü¥¨¡¼¥¹Ç§Äê¡¡¼º¿ÀÉé¤±¤ÎºùÄíÂçÀ¤¤Ï¡Ö·ù¤ÊÍ½´¶¤·¤¿¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£²¡×¡Ê£·Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤òºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¡Ê£¶£²¡Ë¤¬Áí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢½©¸µ¶¯¿¿¤¬¥Ñ¥Ã¥Á¡¼¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë£²¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Ç£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡£¥»¥ß¤Ç¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎºùÄíÂçÀ¤¤¬¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤¬ÌÜÎ©¤ÄÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºç¸¶£Ã£Å£Ï¤Ï¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤ÐËÍ¤é¤Î´üÂÔ¤ò²¿ÇÜ¤Ë¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¥ß¡¢¥á¥¤¥ó¤ò£²£°Âå¡¢£±£°Âå¤Î£²¿Í¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡½©¸µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£±£°Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ï¡¢°ã¤¦À¤Âå¤ÇÌò¼Ô¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤Èà£Ò£É£Ú£É£Î¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊäá¤È¤·¤ÆÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÊ¿ËÜÏ¡¤È¤«ÎëÌÚÀéÍµ¤È¤«¡¢¿©ÊªÏ¢º¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É½ç°Ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥±¥¬¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦Ãæ¤Î£²¿Í¤Ë¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡ºç¸¶£Ã£Å£Ï¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Î²ù¤·¤µ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÆÍ¤È´¤±¤Æ¡Ê½©¸µ¤Ï¡Ë£±£²¾¡£±ÇÔ¤È¤¤¤¦ÀïÀÓ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤ë¼º¿À£Ë£ÏÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀ¤¤Ë¤Ï¡Ö£Á£â£å£í£á¤µ¤ó¤Î´ë²è¤Ç°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤«¤é·ù¤ÊÍ½´¶¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇ·â¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤Æ£³Ç¯¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÂÇ·â¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÇÔ°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡ÂçÀ¤¤ÎÉã¡¦ÏÂ»Ö¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡ÖºùÄíÏÂ»Ö¤Î¤È¤¤â¥×¥é¥¤¥É¤Î±¿±ÄËÜÉô¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç¡Ø¹Ô¤¯¤Ê¡¢¹Ô¤¯¤Ê¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤¤¤·¤ÆÂÇ·â¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥ô¥¡¥ó¥À¥ì¥¤¡¦¥·¥¦¥Ð¤È¤«¤Ë¡¢µ¤¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¿ÆÉã¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦¾¯¤·°ã¤¦Å¸³«¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£