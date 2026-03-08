国際的ヒット番組「THE FLOOR」日本初上陸 MCは岡田准一に決定・32人の芸能人が1000万円懸けバトル
【モデルプレス＝2026/03/08】世界各国で高視聴率を叩き出す国際的なヒット番組『THE FLOOR』 の日本版が日本テレビにて制作・放送決定（3月28日／19：00〜21：54）。MCは岡田准一が務める。
【写真】国際的ヒット番組に出演する32人の豪華芸能人たち
『THE FLOOR』は、2023年オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に放送されている番組。各国版では、司会者が番組の世界観を象徴する存在として位置づけられ、そのキャスティングは常に注目の的に。その日本版MCを務めるのは、主演・プロデューサー・アクションプランナーを三役兼任したNetflixシリーズ「イクサガミ」が世界的ヒットとなり、その圧倒的存在感と高い信頼を誇る岡田に決定した。
同番組は優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが1対1のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ陣地を拡大していく陣取りバトル。日本版では、32人の豪華芸能人たちが挑戦者となり、32個に区切られた巨大な光るLEDフロアに集結。優勝賞金1000万円を懸け、1対1のハイスピードなクイズ対決に挑む。
対決の鍵を握るのは、挑戦者が自ら選んだ「得意ジャンル」の画像当てクイズ。画面に次々と映し出されるビジュアルに、視聴者も思わず、一緒に答えたくなるだろう。シンプルながらも緊迫感あふれる真剣勝負を繰り広げ、隣接する陣地を奪い合っていく、新感覚の陣取りバトルを繰り広げる。
俳優、アスリート、アーティスト、芸人など…多岐ジャンルに渡る32人の豪華芸能人たちは後日発表される。（modelpress編集部）
Q：海外の大ヒット番組「THE FLOOR」の日本版MCに決まってー
まさか自分がクイズゲーム番組のMCを務めることになるとは思ってなく、驚きました。これまでは、少しマニアックな武術番組や歴史番組など、自分の興味があることはやってきたんですが、今回はクイズ形式でありながらも“１対１の真剣勝負”“負けたら後がないギリギリの戦いの番組”ということにすごく惹かれて、新たな挑戦として、「THE FLOOR」のMCを務めさせていただきました。
Q：日本版「THE FLOOR」収録を終えてー
熱気がすごくて、こんな戦いはなかなか見られないのではないかという“熱いバトル”が見られる番組でした。本日の収録現場に「THE FLOOR」の海外チームがお越しになっていて、最後に「素晴らしかった！アメージング」と褒めていただいたので良かったです。「オランダの番組でとても人気があって、世界中に広がった番組ということで、そのチームが来ます」とスタッフさんに事前に言われて、緊張しながら収録に臨みました（笑）。挑戦者の方々が1対1の対決を楽しみながら、真剣勝負をしていただいたり、助けていただいたり、とても楽しい収録でした。
Q：「THE FLOOR」の見どころはー
1回でも負けたら終わりの真剣勝負のゲームです。知略バトルでもあると思いますので、そこを楽しんでみていただきたいのと、誰でも答えられるようなわかりやすいクイズになっています。大人からお子様まで楽しめる番組です。ぜひご覧ください。
【Not Sponsored 記事】
