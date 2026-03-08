「右脚の肉離れ」で別メニュー調整中の阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が７日、近日中にも２軍全体練習に完全合流する見込みであることが７日、分かった。６日から本格的な打撃練習を再開しており、完全復活は間近。取材に応じた立石は約１カ月ぶりに肉声で今の思いを語った。

「良い方向に向かっていると思います」。立石は現在のコンディションを静かな口調で説明した。別メニューで黙々と調整する期間が長かった分、「今はいろんな選手と練習できますし、毎日充実しています」と、表情には喜びがにじんだ。

打撃練習でも「ほぼ違和感もなく振れている」と、ケガの影響は感じていない。この日も４８スイングで柵越えは２本だったが、広角に安打性の当たりを連発。小谷野打撃チーフコーチが見守る中、規格外の素質を見せつけた。

今後に向けて「早く１軍の舞台に上がれればうれしい」と率直な思いを吐露。ただ、自身が別メニューを続ける間も「他の選手はアピールを続けている。そう簡単にいかないのは分かっている」と理解している。その上でこう言い切った。「本当に自分次第。結果を出すしかない。結果を出せば、チャンスはあると思うので」。少しばかり遅れたが、立石のルーキーイヤーがついに動き出す。