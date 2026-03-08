「オープン戦、阪神１−０ソフトバンク」（７日、甲子園球場）

経験豊富なベテランが、好リードで投手陣をけん引した。本拠地甲子園で初めてマスクをかぶった阪神・伏見寅威捕手が、大竹、高橋と開幕ローテ候補の２人とバッテリーを組み無失点に抑えた。

大竹とは持ち味の緩急をうまく使った。「相手がどう反応するのか見たかった。自分なりにいろいろやらせてもらった」と収穫を得た。高橋に対しては、普段あまり投げないカーブを要求し、新たな引き出しも見せた。守った６回まで二塁すら踏ませず、完璧に封じ込めた。

いずれも初めて組んだバッテリーだが、キャンプ中から積極的にコミュニケーションを図り、準備はしていた。息の合ったコンビネーションで結果を残したが、決して満足はしていない。「もっといいバッテリーになれるように」と、まだまだ練度は高めていく。

打撃では２打席連続の死球。３日のＷＢＣ強化試合・日本代表戦から試合をまたぎ３打席連続の死球となり「プロ野球記録ですか」と苦笑い。藤川監督は「伏見トライですね。ラガーマンじゃないけど、強い体を持っている」とたたえた。ＷＢＣで正捕手の坂本が不在の中、頼れる男が扇の要となりチームを支える。