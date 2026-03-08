「オープン戦、阪神１−０ソフトバンク」（７日、甲子園球場）

先発した同学年左腕・大竹耕太郎投手（３０）が古巣相手に３回２安打無失点と上々。高橋遥人投手（３０）は２番手で今年２度目の実戦登板に臨み３回１安打無失点で自身初の開幕ローテ入りへ大きく前進した。村上が開幕投手に決まっている中、このままいけば、大竹が開幕２戦目の２８日・巨人戦（東京ド）、高橋が２９日の同戦に先発することが有力になった。

４万人超の大歓声が最高の開幕リハになった。大竹が今年２度目の実戦登板で、３回２安打無失点と上々の投球内容。「公式戦さながらの応援の中で無事に投げられたのが一番」と力に変えた。開幕ローテ入りをほぼ手中に収めた３４球。順当なら開幕第２戦、２８日の巨人戦先発が有力となる。

新加入の伏見と実戦で初めてバッテリーを組んだ。初回、先頭の柳田に右前打を浴びたが、落ち着いた投球で後続を料理。二回も下位打線相手に無失点でしのぐと、続く三回だ。２死から栗原に対する初球、７９キロのスローボールを投じた。緩急で的を絞らせなかった。

「サインは直球でしたが、坂本さんとの流れで普通に投げちゃいました」。伏見を慌てさせた？１球だが、正捕手不在の中で「投げやすかった」と収穫を得た。この日は同期入団で、同じ育成出身の尾形と投げ合いが実現。周東、リチャードも育成同期。「うれしいですし、負けないようにしたい」と励みにしていく。