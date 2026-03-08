◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本8―６韓国（2026年3月7日 東京D）

【伊東勤 視点】やはりメジャーの大舞台で戦っている3人は格が違う。大谷の鮮やかな同点弾にも驚いたが鈴木と吉田も振れている。初回に飛び出した鈴木の2ラン。韓国先発の高永表（コ・ヨンピョ）はツーシームとチェンジアップが主体の投手。右打者はどうしても強振したくなるが、鈴木はおっつけに行ってスタンドまで運んだ。2打席目は浮いてきた甘いスライダー。その直後に飛び出した吉田の一発も趙丙荽（チョ・ビョンヒョン）の真ん中高めのカーブ。いずれも明らかな失投だったが、それを逃さずホームランにする技術がある。

同点で迎えた7回2死満塁で鈴木が打席に立つと、韓国6番手の金栄奎（キム・ヨンギュ）はしびれて腕が振れていなかった。カウント3―0から1球ストライクを取ったがその先は手詰まりで押し出し四球。これが“メジャーリーガーの圧”というものだと思った。そこで吉田が畳みかけた。左対左など全く関係ない。真ん中高めの直球を強振することなく中前へはじき返した。結果的にこの一打で試合が決まった。大谷、鈴木、吉田の3人の誰かが何かをしてくれる。ベンチとして安心感がある。

これまでの日本代表にはない破壊力。もう1次ラウンドは心配ない。メジャートリオの調子の良さは準々決勝以降の進撃も期待させてくれる。（スポニチ本紙評論家）