岡田准一、世界が熱狂する大ヒット番組『THE FLOOR』の日本版MCに決定！「新たな挑戦」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岡田准一が、3月28日に日本テレビで放送される『THE FLOOR』日本版のMCを担当する。

■優勝賞金1000万をかけて、32人の豪華芸能人たちが前代未聞の陣取りバトル

『THE FLOOR』は、2023年のオランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されている、世界各国で高視聴率を叩き出す、今もっとも勢いのある国際的なメガヒット番組。そして今回、日本版が日本テレビにて制作・放送されることが決定した。

各国版『THE FLOOR』では、司会者が番組の世界観を象徴する存在として位置づけられ、そのキャスティングは常に注目の的に。その日本版MCを務めるのは、主演・プロデューサー・アクションプランナーを三役兼任したNetflixシリーズ『イクサガミ』が世界的ヒットとなり、その圧倒的存在感と高い信頼を誇る岡田准一に決定した。

『THE FLOOR』は、優勝賞金1,000万円を懸けて、挑戦者たちが1対1のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ陣地を拡大していく陣取りバトル。

日本版では、32人の豪華芸能人たちが挑戦者となり、32個に区切られた巨大な光るLEDフロアに集結。優勝賞金1,000万円を懸け、1対1のハイスピードなクイズ対決に挑む。

対決の鍵を握るのは、挑戦者が自ら選んだ「得意ジャンル」の画像当てクイズ。画面に次々と映し出されるビジュアルに、視聴者も思わず、一緒に答えたくなること間違いなしだ。

シンプルながらも緊迫感あふれる真剣勝負を繰り広げ、隣接する陣地を奪い合っていく、新感覚の陣取りバトル『THE FLOOR』は、3月28日19時から放送。

なお俳優、アスリート、アーティスト、芸人など多岐ジャンルに渡る32人の豪華芸能人たちは後日発表される。

■番組情報

日本テレビ『THE FLOOR』

03/28（土）19:00～21:54

MC：岡田准一

挑戦者は順次解禁

