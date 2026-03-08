地方経済の活性化は積年の課題だ。

地域金融機関は、金融市場が大きく変化していく時代を迎える中で、地域を支える中核的な役割を果たしていかなければならない。

金融庁は昨年１２月、地方銀行や信用金庫、信用組合などを対象とする「地域金融力強化プラン」をまとめた。このような包括的な施策を打ち出したのは、不良債権処理や貸し渋り問題の解消に取り組んだ２００３年以来となる。

これを受け、政府は金融機能強化法の改正案を閣議決定した。特別国会で成立を目指す方針だ。

長く物価が上がらず超低金利が続いた時代は、融資で利ざやを得るのが難しく、安全性の高い国債などに運用資金を振り向ける守りの経営が目立ってきた。

しかし、「金利のある世界」が本格的に到来し、地方でも企業が高い成長を目指す機運が高まってきた。地域経済の活性化に向け、金融機関の役割は重くなっている。時代の変化を踏まえた支援強化策は時宜にかなっている。

施策の柱としては、公的な支援制度を拡充する。

具体的には、財政基盤の弱い金融機関を支援する公的資金制度を事実上、恒久化し、経営統合した場合に費用の一部を補助する資金交付制度を延長する。災害の激甚化を踏まえ、震災など災害時の公的資金支援制度も常設した。

融資の余力を高めるには、まず経営基盤の強化が求められるためだ。地域金融機関は、積極的な活用を検討してほしい。

公的支援を拡充する以上、金融庁の監督体制の強化も必須だ。「いわき信組」の不正などの事例を繰り返してはならない。

一方、地域企業の事業支援に向けては、地銀の子会社に合併・買収（Ｍ＆Ａ）の仲介業務を認める。企業のニーズに幅広く応えられるようにするという。

金融機関の経営者が地域を支える責務をしっかり認識することが大切だ。新制度を活用し、中小企業を後押ししてもらいたい。

地銀が創意をこらす事例は広がっている。福井銀行は地元新聞社とともに、地域内で使えるデジタル通貨の発行などのため、基盤となるアプリを開発した。利便性の高さで会員数を伸ばしている。

関西が地盤の池田泉州ホールディングスは、公共交通の維持が課題となる中で、ＡＩ（人工知能）を活用した乗り合い型交通サービスに参入した。

金融機関がアイデアを競い、地域の発展につなげたい。