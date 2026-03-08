旧姓を通称で使用できる機会を広げ、結婚で姓を変更した人の不便を解消しようという高市政権の狙いは理解できる。

ただ、政府内での議論は迷走の様相を深めている。社会に混乱が広がらないよう、制度を構築する必要がある。

政府が今国会で、旧姓使用の法制化を検討している。

昨年の国会では、立憲民主党や国民民主党が提出した、選択的夫婦別姓を導入するための法案の審議が行われたが、１月の衆院解散で廃案となった。

立民案のように夫婦別姓を認めた場合、一方の親と子の姓が異なることにもなる。家族の一体感を維持できなくなる恐れがある。

夫婦別姓を求める人は、同姓を義務づけているのは日本だけで特異だ、と批判しているが、家族の姓のあり方は各国の歴史や文化に根ざしている。単純に海外と比べるのは安直ではないか。

その観点からすれば、通称使用の拡大は妥当と言える。問題は、その具体策である。

高市首相は担当閣僚に「旧氏（姓）の単記も可能とする基盤整備の検討」を指示した。一方、国会答弁では「厳格な本人確認に用いられる書類は、併記を求める検討も必要だ」と述べている。

現在、住民票やマイナンバーカード、運転免許証など重要な身分証明書は原則、戸籍上の姓名を記載することになっている。希望すれば旧姓の併記も可能だ。

現状でも、弁護士など一部の国家資格の証明書では、旧姓だけを記載する「単記」が認められている。首相は、単記が可能な分野を広げることで、併記に不満を持つ人の希望に沿うことができると考えているのかもしれない。

だが、旧姓の単記には弊害もある。住民票や運転免許証など日常的に使う身分証明書に記されているのが旧姓だけとなれば、行政機関が本人確認をする際、住民票と、戸籍の記載を突き合わせることが必要となる可能性がある。

不動産の売買など様々な契約を交わす際にも、同様の事態が生じる。旧姓での単記を認めれば、姓の変更に伴う不便を解消するどころか、かえって手間が増え、混乱を招くだけだ。

旧姓の単記にこだわりすぎると、混乱回避のために戸籍上の氏名まで別姓にするという議論に発展しかねない。

金融機関では今も、旧姓での口座開設を認めていないところもある。法制化によって努力義務を課していくのも一案だ。