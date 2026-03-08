７日に行われた「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」１次ラウンドの日本―韓国戦で、岩手・花巻東高出身の菊池雄星投手（３４）と大谷翔平選手（３１）が侍ジャパンのメンバーとしてそろって出場した。

２人は３学年差で、菊池投手が甲子園で活躍して同高を一躍全国区に押し上げ、大谷選手はその姿に憧れて入学した。ＷＢＣで一緒に戦うのは今回が初めてだ。

３学年上の菊池に憧れて入学した大谷

ＷＢＣ初出場で先発を任された菊池投手は一回に３点を先制されたが、その後は踏ん張り、二、三回を無失点で切り抜けた。大谷選手はその裏、今大会２号となるソロ本塁打を放って先輩を援護。２人はベンチで熱い抱擁を交わした。

共演を心待ちにしていたのが、同高の森橋健哉教諭（４９）だ。菊池投手は３年間、大谷選手は１年時に担任を務めた。野球だけでなく、学業も優秀だったのが共通点だという。

菊池投手については「当時から読書家で、色んなことを吸収して自分のものにしようとしていた」と懐かしむ。一方の大谷選手は「なぜ勉強しないのに点数が良いのか」と同級生から不思議がられていたそう。意外にも、２人はクラスではそこまで存在感はなかった。学校行事に張り切るタイプでもなかったという。

思い出は多い。大谷選手で印象に残るのは２０１３年３月の卒業式だ。既に入団していた北海道日本ハムファイターズの活動に合流していたが、式に出席するためにとんぼ返りした。式当日の朝、大谷選手は自らも投打の「二刀流」への挑戦などで慌ただしい中、進学希望の同級生を心配して「あいつは大学、大丈夫ですか？」と尋ねてきた。「優しい子。昔から気遣いができるんですよ」と森橋さんはしみじみと振り返る。

森橋さんは今や、２人の一番のファンだ。プロ入団時から試合の中継、ニュース番組などをチェックし、映像をとりためている。大谷選手についてはシーズン終了後、本塁打の場面だけを編集する。この「ホームラン集」は３、４年分あり、「見ると、すかっとするんですよ」と笑う。

プロ野球、大リーグでも同時に同じチームに所属することのなかった２人が、今大会は一緒に日の丸を背負って連覇に挑む。「３０歳を超えても高校の時の夢を追いかけて、ずっとやれる人なんてまずいない。結果よりも、そこ（世界一）を目指したことが次に生きる」と、世界で戦う教え子を温かい目で見守っている。（林宏和）