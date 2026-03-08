政府は、官民投資を集中的に進めるために定めた「戦略１７分野」のうち、優先的に支援を行う６１製品・技術を新たに選定する方針を固めた。

ＡＩ（人工知能）ロボットや半導体、小型無人航空機など日本が優位性の獲得を目指す分野などに絞り込んで投資を加速させる。１０日にも開催する日本成長戦略会議（議長・高市首相）で決定する。

６１製品・技術の選定では、他国に供給を依存する分野など経済安全保障上の観点や、海外市場の獲得が見込める点などを考慮した。

ＡＩロボットでは、蓄電池などの重要部品の設計・製造能力の強化などを通じ、２０４０年に米中に並ぶ第３極として世界シェアの３割超を獲得することを打ち出す。国内で生産される半導体の売上高を同年に４０兆円まで増やす目標も掲げる方針だ。小型無人航空機は、ロシアによるウクライナ侵略で安価な消耗品として使用されていることから、大量生産可能な国内生産基盤の構築を進める。

政府は、６１製品・技術の投資目標額や基本戦略を盛り込んだ「官民投資ロードマップ（工程表）」を今春に策定し、特に成長が期待できる２７製品・技術を優先的に進める。今後の議論で必要があれば、追加の製品・技術を選定する。