働く女性の健康支援は「改善の余地あり」「不十分」、主要企業の７割が遅れを認識…読売調査

働く女性の健康課題への支援体制について、読売新聞が国内の主要企業１２０社にアンケート調査を実施したところ、回答した企業の約７割が「改善の余地がある」、「不十分だ」と考えていることがわかった。

支援体制の整備は遅れており、特に更年期対策を課題と捉える企業が多かった。

昨年６月に改正された女性活躍推進法では、健康上の特性に対する配慮を明記。今年４月から適用する指針に、休暇制度の充実や相談体制の構築などの取り組みを例示している。

調査は１月に実施。主要１２０社に質問票を送り、９４社が回答した（回答率７８％）。

自社の支援体制について、「十分整っている」と答えたのは２９社で３１％、「ある程度整っているが改善の余地がある」（６２社）と「不十分だ」（１社）は計６３社で６７％だった。

「改善の余地がある」「不十分だ」とした企業に、最も懸案と考える健康課題を、「月経」「更年期」「女性のがん」「その他（不妊治療など）」の４項目から選んでもらうと、「更年期」が最多の１８社。「女性のがん」と「その他」がそれぞれ１５社、「月経」が１２社だった。

支援体制を整える上での課題（複数回答）は、「社内全体で女性特有の健康課題への理解が不足している」が４０社で最も多かった。

経済産業省は、女性の健康課題を放置することによる経済損失を年間約３・４兆円と推計している。労働政策研究・研修機構の高見具広主任研究員（人事労務管理）は「働く中高年が増える中、更年期症状など女性が抱える不調への対応を急ぐ必要がある」と話す。