◆オープン戦 オリックス８―０巨人（７日・京セラドーム大阪）

巨人・佐々木俊輔外野手（２６）が７日、オリックスとのオープン戦（京セラＤ）で実戦３試合連続マルチ安打をマークした。「１番・中堅」で先発出場し、４打数２安打でＯＰ戦の打率５割をキープ。２年ぶりの開幕スタメンに向けてアピールに成功した。阿部監督の「ミスタースプリング」という“愛の叱咤（しった）”を力に変え、レギュラー奪取を目指す。

力強く踏み込んだ右足で体の開きを抑え、華麗に流し打った。打球は左中間で２度弾み、佐々木は快足を飛ばして迷わず一塁を蹴る。「浮いた変化球にうまく反応できたのでそこは良かった」。８点を追う８回１死で外角高めのチェンジアップを捉え、チーム唯一の長打となる二塁打。大敗の中で、実戦３試合連続マルチの男が光となった。

こだわりの仕事場で輝いた。今季初めて「１番・中堅」で先発出場。３回１死から中前打で出塁すると、裏の守備でも中堅後方への大飛球を好捕した。「自分は結果を出さないと（試合に）出られない立場」と練習試合を含む直近５戦で１５打数８安打、打率５割３分３厘と大爆発。結果で２６年阿部巨人の「先頭打者」に名乗りを上げている。

同じ轍（てつ）は踏まない。２４年のオープン戦で打率４割の猛アピール。開幕スタメンに抜てきされたが、打率２割３分台にとどまり５月に２軍落ちした。２年前を思わせる開幕前の絶好調ぶりに「春はいいんだよね。『ミスタースプリング（春）』だから」と阿部監督。ジョーク交じりに与えられた“異名”を「しっかり状態をキープしながら」と結果で返上する。

６日にセンバツ高校野球大会（１９日開幕、甲子園）の組み合わせ抽選会が行われ、母校の帝京は大会第１日の開幕カードで昨夏優勝の沖縄尚学との対戦が決定した。差し入れを検討中で「帝京ブランドをもう一回全国に広めてもらえるように」とエール。後輩とともに、名門の名を全国にとどろかせる一年にする。

丸、松本、中山、キャベッジ、皆川らとの外野争いは今季の最激戦区だ。「皆川も良い守備が出た。結果を出さないとでられない立場ですし、自分も負けないように」と大混戦を抜け出すべく、春から秋まで打ち続ける。（内田 拓希）