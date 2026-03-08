オランダ発の世界的な人気クイズゲーム番組「ＴＨＥ ＦＬＯＯＲ」が日本に初上陸することが７日、分かった。俳優の岡田准一（４５）が日本版ＭＣに決定。２８日午後７時から日本テレビ系列で放送される。

優勝賞金１０００万円を懸けて、挑戦者たちが１対１のクイズ対決でバトルし、互いの陣地を拡大していく同番組。２０２３年にオランダで初放送されると、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで拡大。各国で高視聴率をたたき出し、シリーズ化されてきた。

日本版では、３２個に区切られた巨大なＬＥＤフロアに、俳優、アスリート、アーティスト、芸人ら著名人３２人が挑戦者として集結。「誰でも答えられるような分かりやすい」「大人からお子様まで楽しめる」内容のクイズを１対１で行う。

岡田は番組の世界観を象徴する存在として起用された。挑戦者たちの緊張と覚悟を受け止め、ゲームを引き締める存在として番組をリードしていく。

クイズゲーム番組のＭＣは初めて。「まさか自分が務めることになるとは」と驚きを隠せなかったが、「クイズ形式でありながらも『１対１の真剣勝負』『負けたら後がないギリギリの戦いの番組』ということにすごく惹（ひ）かれ、新たな挑戦として」出演することを決めた。

「熱気がすごくて、“熱いバトル”が見られる番組でした。挑戦者が対決を楽しみながら真剣勝負したり、とても楽しい収録でした」。同番組の海外製作チームが見学に訪れたが、「最後に『素晴らしかった！アメージング』と褒めていただいたので良かった」と胸をなで下ろした。３２人の挑戦者は後日発表される。