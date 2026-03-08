世界的ヒット番組『THE FLOOR』日本初上陸 MCは岡田准一「こんな戦いはなかなか見られない」【コメント全文】
2023年オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されているメガヒット番組『THE FLOOR』の日本版が、日本テレビで制作・放送されることが8日、発表された。MCは、岡田准一が務める。
【写真】多岐にわたるメンバーが登場！日本版『THE FLOOR』進出者のヒント
『THE FLOOR』は、優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが１対１のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ、陣地を拡大していく陣取りバトル。日本版では、32人の豪華芸能人たちが挑戦者となり、32個に区切られた巨大な光るLEDフロアに集結。優勝賞金1000万円を懸け、1対1のハイスピードなクイズ対決に挑む。
対決の鍵を握るのは、挑戦者が自ら選んだ「得意ジャンル」の画像当てクイズ。シンプルながらも緊迫感あふれる真剣勝負を繰り広げ、隣接する陣地を奪い合っていく、新感覚の陣取りバトルを繰り広げる。
俳優、アスリート、アーティスト、芸人など多岐のジャンルに渡る32人の豪華芸能人たちは後日発表される。
各国版『THE FLOOR』では、司会者が番組の世界観を象徴する存在として位置づけられ、そのキャスティングは常に注目の的になっている。日本版MCは、主演・プロデューサー・アクションプランナーを三役兼任したNetflixシリーズ『イクサガミ』が世界的ヒットとなり、その圧倒的存在感と高い信頼を誇る岡田に決定した。
日本版『THE FLOOR』のMCを務める岡田が、挑戦者たちの緊張と覚悟を受け止め、ゲームの盛り上げをさらに引き締める存在として、番組をリードする。世界規模のエンターテインメントが、ついに日本で動き出す。
【MC・岡田准一コメント全文】
――海外の大ヒット番組『THE FLOOR』の日本版MCに決まっての想いは。
まさか自分がクイズゲーム番組のMCを務めることになるとは思ってなく、驚きました。これまでは、少しマニアックな武術番組や歴史番組など、自分の興味があることはやってきたんですが、今回はクイズ形式でありながらも“１対１の真剣勝負”“負けたら後がないギリギリの戦いの番組”ということにすごく惹かれて、新たな挑戦として、『THE FLOOR』のMCを務めさせていただきました。
――日本版「THE FLOOR」収録を終えて。
熱気がすごくて、こんな戦いはなかなか見られないのではないかという“熱いバトル”が見られる番組でした。本日の収録現場に『THE FLOOR』の海外チームがお越しになっていて、最後に「素晴らしかった！アメージング」と褒めていただいたので良かったです。「オランダの番組でとても人気があって、世界中に広がった番組ということで、そのチームが来ます」とスタッフさんに事前に言われて、緊張しながら収録に臨みました（笑）。挑戦者の方々が１対１の対決を楽しみながら、真剣勝負をしていただいたり、助けていただいたり、とても楽しい収録でした。
――『THE FLOOR』の見どころは。
1回でも負けたら終わりの真剣勝負のゲームです。知略バトルでもあると思いますので、そこを楽しんでみていただきたいのと、誰でも答えられるようなわかりやすいクイズになっています。大人からお子さままで楽しめる番組です。ぜひご覧ください。
【写真】多岐にわたるメンバーが登場！日本版『THE FLOOR』進出者のヒント
『THE FLOOR』は、優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが１対１のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ、陣地を拡大していく陣取りバトル。日本版では、32人の豪華芸能人たちが挑戦者となり、32個に区切られた巨大な光るLEDフロアに集結。優勝賞金1000万円を懸け、1対1のハイスピードなクイズ対決に挑む。
俳優、アスリート、アーティスト、芸人など多岐のジャンルに渡る32人の豪華芸能人たちは後日発表される。
各国版『THE FLOOR』では、司会者が番組の世界観を象徴する存在として位置づけられ、そのキャスティングは常に注目の的になっている。日本版MCは、主演・プロデューサー・アクションプランナーを三役兼任したNetflixシリーズ『イクサガミ』が世界的ヒットとなり、その圧倒的存在感と高い信頼を誇る岡田に決定した。
日本版『THE FLOOR』のMCを務める岡田が、挑戦者たちの緊張と覚悟を受け止め、ゲームの盛り上げをさらに引き締める存在として、番組をリードする。世界規模のエンターテインメントが、ついに日本で動き出す。
【MC・岡田准一コメント全文】
――海外の大ヒット番組『THE FLOOR』の日本版MCに決まっての想いは。
まさか自分がクイズゲーム番組のMCを務めることになるとは思ってなく、驚きました。これまでは、少しマニアックな武術番組や歴史番組など、自分の興味があることはやってきたんですが、今回はクイズ形式でありながらも“１対１の真剣勝負”“負けたら後がないギリギリの戦いの番組”ということにすごく惹かれて、新たな挑戦として、『THE FLOOR』のMCを務めさせていただきました。
――日本版「THE FLOOR」収録を終えて。
熱気がすごくて、こんな戦いはなかなか見られないのではないかという“熱いバトル”が見られる番組でした。本日の収録現場に『THE FLOOR』の海外チームがお越しになっていて、最後に「素晴らしかった！アメージング」と褒めていただいたので良かったです。「オランダの番組でとても人気があって、世界中に広がった番組ということで、そのチームが来ます」とスタッフさんに事前に言われて、緊張しながら収録に臨みました（笑）。挑戦者の方々が１対１の対決を楽しみながら、真剣勝負をしていただいたり、助けていただいたり、とても楽しい収録でした。
――『THE FLOOR』の見どころは。
1回でも負けたら終わりの真剣勝負のゲームです。知略バトルでもあると思いますので、そこを楽しんでみていただきたいのと、誰でも答えられるようなわかりやすいクイズになっています。大人からお子さままで楽しめる番組です。ぜひご覧ください。