FRUITS ZIPPERが『MBSベースボールパーク』新テーマソング担当 ケツメイシ提供曲「ぶちかませよ！」
阪神タイガースを中心にプロ野球の試合中継をお送りする『MBSベースボールパーク』の新テーマソングがFRUITS ZIPPERの「ぶちかませよ！」に決定した。
【ライブ写真】インパクト大！メンバーが乗って登場したFRUITS ZIPPER気球 ソロショットも
ケツメイシが楽曲を提供しており、『MBSベースボールパーク』に寄せて書き下ろされたFRUITS ZIPPERの新曲となる。リズミカルでスポーティーなメロディーに野球を連想させる歌詞が散りばめられた楽曲に仕上がっている。
同テーマソングは、8日午後1時から生中継される『プロ野球オープン戦 阪神×巨人』にて先行披露される。各音楽プラットフォームで11日にリリースされる。
■FRUITS ZIPPER コメント
▼真中まな
関西で野球を応援される皆さんはとても「熱い」マインドを持っている方も多いと思うので、私たちが今までで一番熱い気持ちを込めたんじゃないかと思うこの曲が皆さんの心にも刺さることを祈っています！ぜひ聞いてください！
▼早瀬ノエル
野球は人気スポーツですし、日本にとって大切なスポーツだと思うので、その中継テーマソングを歌えるのは光栄に思います。関西には私たちもたくさん行く機会があるので、私たちのことも大好きになってもらえたら嬉しいです。「ぶちかませよ！」を聞いてください！
▼松本かれん
いろんな年齢の方に見てもらえると思いますし、まだFRUITS ZIPPERのことを知らない人でも、野球を通してこの曲を知ってもらえる方はたくさんいると思うので、みんなに「いいじゃん！」って思ってもらえたらいいなと思います。
▼仲川瑠夏
FRUITS ZIPPERの曲のなかで、ここまで熱量が高い曲ってあまり無かったので、みんなにパワーを与えられるんじゃないかなと思うし、お客さんの前で歌うのも楽しみです。
「ぶちかませよ！」はケツメイシRYOJIさんから楽曲提供された新曲で、楽曲を聞いた瞬間「めっちゃケツメイシさんだ」って思いました（笑）ケツメイシさんくらいの熱さで、FRUITS ZIPPERらしい熱量を届けられたらいいなと思います。
▼櫻井優衣
スポーツは昔から好きで「熱い思い」や「会場の盛り上がり」を感じるので、それを私たちが後押しできるのはすごく嬉しいし、放送されるのが楽しみです。
スポーツはみんなで力を合わせるのが大事だと思います。今回の曲もみんなで1つの方向に向かっていくというような歌詞なので、FRUITS ZIPPERも一人ひとり頑張っている中で、7人集まった時には1つになって想いを届けたいという部分にリンクしているので、うまく届けばいいなと思います。
私たちの音楽のパワーでプロ野球をもっともっと応援できたらと思うので、ぜひ一緒に楽しみましょう！
▼鎮西寿々歌（兵庫県西宮市出身）
ザ・ケツメイシさんという感じの楽曲で、みんなが好きになるようなメロディーラインですし、すごくキャッチーな歌で、1度聞いただけで口ずさめるところがケツメイシさんさすがだなと思いました。
地元・関西のMBSプロ野球中継のテーマソングを担当することができて本当に嬉しいです。ありがとうございます！関西にいた頃、父が帰ってきたら、まず阪神戦の中継をつけるのが当たり前の環境で育ったので、そこに私たちの楽曲が使われるのが感慨深いですし、去年は阪神戦で始球式をさせてもらったりもしたので、今年もこうしてプロ野球だったり、阪神タイガースさんとのご縁があってすごく嬉しいです。お父さんがめっちゃ喜びます！おじいちゃん、おばあちゃんも！
▼月足天音
スポーツの中継ソング、ずっと憧れだったので嬉しいです！この曲は本当に楽しくて、自分も乗ってきちゃってレコーディングでも少しオラオラしちゃいました（笑）フェスとかでもすごく楽しそうだなと思いました。FRUITS ZIPPERのみんな、盛り上げるのが大好きなので、ライブでも一体感の出そうな曲ができて本当に嬉しいです。
