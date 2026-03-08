俳優岡田准一（45）が日本テレビ系特番「THE FLOOR」（3月28日午後7時）でMCを務めることが7日、分かった。

23年のオランダでの初放送を皮切りに、米国、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど世界各国で高視聴率をたたき出したヒット番組の日本版。賞金1000万円を懸け、挑戦者たちが1対1のクイズ対決で陣取りバトルを行う。後日発表される32人の豪華芸能人が挑戦者として出演するという。

岡田は挑戦者の緊張と覚悟を受け止め、ゲームの正解をさらに引き締める存在として番組をリードする。「これまで少しマニアックな武術番組や歴史番組など、自分の興味があることはやってきたのですが、今回はクイズ形式でありながらも“1対1の真剣勝負”。ギリギリの戦いの番組ということにすごくひかれて、新たな挑戦として務めさせていただきました」とPRした。

収録は海外版スタッフも見学しており「『素晴らしかった！アメージング』と褒めていただいたので良かったです」と笑顔。「知略バトルでもあると思いますので、そこを楽しんでいただきたいのと、誰でも答えられるようなわかりやすいクイズになっています。大人からお子様まで楽しめる番組です」と力を込めた。