◇第6回WBC1次ラウンドD組 ドミニカ共和国12―3ニカラグア（2026年3月7日 マイアミ）

3―3の同点で迎えた6回、重苦しい空気をドミニカ共和国の6番・カミネロのバットが振り払った。外角高めのカットボールを捉え、中堅バックスクリーン右横へ一直線。3年目の昨季、レイズで45本塁打した22歳が、貴重な勝ち越し2ランで均衡を破った。

「ベースを回っている時は本当にうれしかった。夢がかなった瞬間だった。少し涙も出たよ」。この一打で重量打線に火がついた。8回にはマリナーズのイチロー会長付特別補佐兼インストラクターの愛弟子ロドリゲスと、クルーズも一発で続いて大量6得点。14安打、12得点と終わってみれば大勝だった。

先発した、フィリーズで昨季13勝の左腕エース・サンチェスが、1回1/3で6安打3失点KOとまさかの乱調。それでも2番手以降の8投手が無失点でつなぎ、終盤に打線が応えた。アルバート・プホルス監督は「野球は一球一打席で流れが変わる。選手たちは必要な適応を施し、後半に得点できた」と満足そうだった。（杉浦大介通信員）

≪D組会場に侍グッズ≫D組の会場であるマーリンズの本拠地ローンデポ・パークでは、早くも侍ジャパンのグッズが販売された。「絶対王者 Undefeated」と刻まれたユニホームは269ドル（約4万3000円）。JAPANと記された白のシャツ（44.99ドル＝約7100円）、紺のシャツ（39.99ドル＝約6300円）の3種類がグッズストアに並んだ。D組のチーム以外でグッズ販売されているのは日本と米国のみ。前回王者への注目度の高さが感じられた。