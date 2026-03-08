第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、プールAは7日（日本時間8日）、プエルトリコで行われ、初戦に臨んだカナダが8−2でコロンビアを下し白星発進した。コロンビアは連敗で0勝2敗となった。

カナダは2回2死二塁から、今季マーリンズに移籍した23歳の8番オーウェン・ケイシーが右越え2ランを放って先制。1点差に詰められた3回には押し出し四球で再びリードを広げた。その後はなかなか追加点を挙げられなかったが、7回には24年にMLBオールスターゲームに選出されたマリナーズのジョシュ・ネイラー（28）が適時打。1点を返された後の8回にはジョシュの弟で、ガーディアンズのボー・ネイラー（26）の適時打などで4点を奪った

先発したダイヤモンドバックスのマイケル・ソロカ（28）は3回を4安打1失点。その後は5人の継投でリードを守り切った。

今大会のカナダは、ドジャースのフリーマン（36）が辞退。米国生まれながら両親がカナダ人で、過去2大会は出場していた“大黒柱”を欠いての戦いだが、初の1次ラウンド突破へ、まずは確実な一歩を刻んだ。