プロ・リーグ 25/26の第28節 デンデルとシャルルロワの試合が、3月8日02:15にスタッド・バンロイにて行われた。

デンデルはダビド・トセフスキ（FW）、アリレザ・ジャハンバフシュ（MF）、ロマン・クベット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。シャルルロワのパルフェ・ギアゴン（MF）のアシストからオーレリアン・シャイドラー（FW）がヘディングシュートを決めてシャルルロワが先制。

しかし、21分デンデルが同点に追いつく。マルソニ・サンブ（FW）のアシストからロマン・クベット（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

33分、デンデルが選手交代を行う。リュック・ドフジュロル（DF）からDe Kerf Bo（DF）に交代した。

39分デンデルが逆転。ノア・ムバンバ（MF）のアシストからダビド・フルンチャル（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とデンデルがリードしてハーフタイムを迎えた。

シャルルロワは後半の頭から選手交代。エティエンヌ・カマラ（MF）からパトリック・プフラッケ（MF）に交代した。

62分、シャルルロワが選手交代を行う。アントワーヌ・ベルニエ（FW）からアントワン・コラッシン（MF）に交代した。

68分、デンデルは同時に3人を交代。ダビド・トセフスキ（FW）、アリレザ・ジャハンバフシュ（MF）、ナイル・ムサセブタウイ（DF）に代わりモハメド・ベルテ（MF）、マルコム・ビルタール（MF）、クリシュトフ・コトン（MF）がピッチに入る。

78分シャルルロワのヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）のアシストからアントワン・コラッシン（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、デンデルは90+6分にジョーダン・カディリ（FW）に、またシャルルロワは90+3分にヤシン・ティトラウィ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

