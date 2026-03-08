開催：2026.3.8

会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム

結果：[カナダ] 8 - 2 [コロンビア]

WBCの試合が8日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでカナダとコロンビアが対戦した。

カナダの先発投手はＭ・ソロカ、対するコロンビアの先発投手はＡ・ベルグナーで試合は開始した。

2回裏、8番 Ｏ・ケイシー 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカナダ得点 CAN 2-0 COL

3回表、1番 Ｍ・アローヨ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでコロンビア得点 CAN 2-1 COL

3回裏、6番 Ａ・トロ カウント3-2から押し出しの四球でカナダ得点 CAN 3-1 COL

7回裏、2番 Ｊ・ネイラー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカナダ得点 CAN 4-1 COL

8回表、2番 Ｈ・ラミレス 2球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットでコロンビア得点 CAN 4-2 COL

8回裏、6番 Ａ・トロ 2球目を打ってレフトオーバーのタイムリースリーベースヒットでカナダ得点 CAN 5-2 COL、7番 Ｂ・ネイラー 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカナダ得点 CAN 6-2 COL、9番 Ｄ・クラーク 4球目を打ってライトへの犠牲フライでカナダ得点 CAN 7-2 COL、3番 Ｔ・オニール カウント3-0から押し出しの四球でカナダ得点 CAN 8-2 COL

試合は8対2でカナダの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカナダのＭ・ソロカで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はコロンビアのＡ・ベルグナーで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-08 04:31:09 更新