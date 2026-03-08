松山競輪の開設76周年記念G3「金亀杯争覇戦」は7日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう8日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。

四国6人は石原―松本―橋本と犬伏―佐々木豪―和泉で準決と同じ並びで分かれた。中心は地元のエース・松本。石原は前受けなら突っ張り先行もあり、展開有利に差し切る。攻め幅広い森田が位置取り厳しく攻めると3連勝の吉田が伸びてくる。犬伏のスピードが脅威。単騎の新田が穴。

＜1＞松本貴治 石原君はいいスピードだったので（ライン3人で）決まりそうだなと思った。状態は思ったほど良くはないけど、地元なので気持ちを入れて。準決の並びで石原君へ。

＜2＞森田優弥 吉田さんにアドバイスをもらって修正できて、3日間の中で一番いい乗り方ができた。上向きになると思う。自力。

＜3＞新田祐大 前受けでも大丈夫なように考えていました。結果だけ見ると着は良くないけど、最終日はいい結果を残したい。単騎。

＜4＞橋本強 石原君のスピードが違ったので飛び付かれる感じはなかった。調子はいいと思う。松本君へ。

＜5＞石原颯 突っ張りたかったけど、簡単にはいかなかった。中団からカマせて落ち着いて行けた方。自力。

＜6＞和泉尚吾 前を走ってくれた先輩、後輩のおかげで助かった。佐々木さん。

＜7＞吉田拓矢 森田君は山崎賢人さんが掛かっているところに行ってくれて強いレースをしてくれた。何も変えてはいないけど、緊張からか重かった。森田君の後ろ。

＜8＞佐々木豪 犬伏君を信じていた。張られる可能性があるので気持ち半車空けて、余裕を持って付いていった。最後は楽勝で差せなかった。転んで入っているし不安があったけど、連日前のおかげ。犬伏君へ。

＜9＞犬伏湧也 詰まっていたし自分の力を信じて踏みこんだ。思った以上に車の出が良かったし、いい収穫だと思う。今回は昨年の今ごろに使っていたフレームでいい方向。自力で。