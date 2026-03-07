「あの人オシャレ！」褒められそう♡【ZARA】穿くだけで即こなれる「ワイドパンツ」

春コーデで人と差のつくこなれた着こなしを作るなら、一癖が光る「ワイドパンツ」を取り入れてみては？ 上品なデザインや素材を採用したものなら、大人コーデにもマッチしそうです。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から、こなれ見えを狙えるワイドパンツをピックアップしました。

センスアップが狙えるプリーツパンツ

【ZARA】「プリーツ入りワイドパンツ ZW COLLECTION」\9,990（税込）

プリーツディテールが存在感のあるワイドパンツ。一癖デザインでこなれ見えが狙えて、シンプルなトップスを合わせるだけでサマになりそうです。ハイウエストなので、トップスをインすればスタイルアップが期待できます。シャツと合わせてクールに、ボウタイブラウスで華やかに見せるのもおすすめ。

きれいめな着こなしに取り入れたい細ベルト付きパンツ

【ZARA】「細ベルト付きワイドパンツ」\7,990（税込）

フロントダーツ入りのデザインと、細ベルト付きが特徴のパンツ。落ち着きがありながらも柔らかなブラウンと落ち感のある素材で、上品な大人コーデにもなじみそう。 主張控えめの細ベルトが女性らしく、きれいめな着こなしに合わせるのがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M