やっぱ“レイヤー”がカギ！？【40・50代】が参考にしたい♡「最旬トレンドヘア」

レイヤーを活かしたヘアスタイルがトレンド継続中。未挑戦の大人女性も、この春を機会にイメチェンを図ってみては？ 魅力はなんといっても、ふわっと揺れる軽やかな動き。今回は最旬のレイヤーヘアを紹介するので、ぜひ参考にしてみて。

くびれでメリハリを強調

髪の細さやボリュームダウンによるのっぺりした印象をガラッと変えてくれるのが、首元でくびれるシルエット。肩レングスのベースに顎のラインを目安にしてレイヤーを入れ、毛先は内側へ。@ofuke_akifumicasiiさんによると「トップにレイヤーを入れてアンダーは馴染ませる外ハネにするだけ」とのこと。アウトラインにメリハリがつくと丸みが際立ち、立体的な印象を目指せます。

悩みカバーのハイライトと好相性

表面にレイヤーを入れて、毛先を大胆に軽くしたアレンジ。肩を越えるレングスでも重く見えにくいのが特徴です。カラーについては「ちらほら白髪のある方は細かいハイライトがオススメ」と@yuuna__iwamaさん。ベースは暗めでも陰影による立体感を演出しやすいため、ふわっと広がるレイヤーの質感と調和しやすくなります。

丸みをつけて可愛さキープ

後頭部の丸みを意識して襟足とのボリュームに差をつけると、コロンとした可愛らしいシルエットに。筋感を与えてくれるハイライトも、柔らかさとリンクします。軽快にハネる毛先や顔まわりを明るく見せる前上がりのラインは、若々しさを与えてくれそうです。

ボブベースで流行を押さえて

ショートボブにたっぷりレイヤーを入れたスタイル。高い位置から動きをつけ、襟足は首に沿ってタイトに作ることで、トップにボリュームが出て見えるのが嬉しいポイント。髪のボリューム不足に悩まされがちな大人女性にもおすすめです。

※こちらの記事では@ofuke_akifumicasii様、@yuuna__iwama様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S