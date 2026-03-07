【セリア】で大当たり見つけたーーッ！ バッグにサッとつけられる♡「推し活アイテム」

推し活ブームの波に乗り、各ブランドからは可愛いグッズが続々と登場しています。今回編集部が【セリア】で見つけたのは、バッグに付けられる「推し活アイテム」。推しのフィギュアやシールをおゃれに持ち歩けて、お出かけの気分が上がりそうです。店舗で見つけたらぜひゲットして。

フィギュアやぬいぐるみを持ち歩けるカプセル風ポーチ

【セリア】「丸型 カプセルバイカラー」\110（税込）

カプセルトイをデザインしたようなポーチ。直径約7.5 × マチ4cmで、小ぶりのフィギュアやぬいぐるみを収納可能。ボールチェーンが付いているため、キーホルダーとしてバッグに付けることができます。イエローが差し色になり、手持ちのバッグを可愛くアレンジできそう。@ftn_picsレポーターともさんによると「店頭ではラス1でした」とのことなので、ぜひ早めにゲットして。

自分好みにカスタムできるハート型キーホルダー

【セリア】「バインダーアルバムキーホルダー ハート」\110（税込）

推しのシールを貼って可愛くアレンジできるハート型のキーホルダー。アルバムのように開くことができて、全部で3ページ分使えます。シールで埋め尽くしたり、透け感を利用してレイアウトするのもおすすめ。束ねているリングは取り外せるため、1枚ずつでも使用可能です。約5.5 × 5cmというコンパクトなサイズで、小さめのバッグにも付けやすそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M