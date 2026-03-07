消耗品だってオシャレにしたい♡【3COINS】の「ポリ袋」が気になる！

消耗品の「ポリ袋」もオシャレにこだわりたいなら、【3COINS（スリーコインズ）】へ！ 柄やイラストがオシャレに映えるポリ袋が、種類豊富に揃っているんです。今回はその中から、手提げタイプとひも付きタイプをピックアップ。アイデア次第でさまざまな活用方法がある、オシャレなポリ袋をぜひお見逃しなく。

爽やかなストライプ柄がオシャレ

ライトブルーとオレンジのストライプ柄がオシャレな「手提げポリ袋 2個セット（各40枚入り）」。やや透け感があり、口が広めで中身を出し入れしやすいのが魅力的です。2色が各40枚入って\330（税込）と、手頃な価格も嬉しいポイント。毎日気兼ねなく使えそうです。色ごとに分けて使えば、良い目印にもなってくれるはず。

アート風デザインはインテリアにも◎

イラストとロゴをあしらった、アート感のある「ひも付きロールポリ袋：S（45枚入り）」。公式サイトによれば「ひも付きで上部を縛ることができる」と、中身をほどよく隠せるところが嬉しいポイント。ジムやプール、旅行等で着替えを入れたり、小物を入れて部屋の吊り下げ収納として活用してもオシャレにきまるかも。サイズは、約縦45 × 横40cm。45枚入り\330（税込）なので、たっぷり使えそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino